Споживчі настрої росіян впали до мінімуму за п'ять років
Індекс споживчих настроїв опустився в столиці до небаченого раніше рівня. У цілому по Росії індекс впав майже до рівня кризового 2009 року
Всього за чотири місяці індекс споживчих настроїв (ІСН), що вказує на те, наскільки люди оптимістично оцінюють стан своїх особистих фінансів і готовність витрачати гроші, впав в Москві відразу на 45 пунктів, повідомляє компанія GfK. Якщо в листопаді 2014 року значення індексу в столиці становило 109 пунктів, то в березні 2015 року він опустився до 64 пунктів, пише РБК.
З таким песимізмом москвичі не дивилися в майбутнє ще ніколи. Навіть у кризові 2008-2009 роки значення ІСН в Москві не опускалося нижче 79 пунктів. У цілому по Росії ІСН знизився з минулої осені на 21 пункт - з 95 до 74 пунктів, що є найнижчим результатом з весни кризового 2009 року.
«У такій ситуації можна очікувати, що відновлення споживчого ринку в Росії буде відбуватися повільніше, ніж це було під час попередньої кризи, - в тому числі через погані настрої в столичному регіоні, на який припадає значна частка споживання по цілому ряду товарних груп», - наголошується в звіті GfK.
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ВВП Росії за підсумками листопада 2014 року пішов у мінус, вперше з 2009 року. Падіння становило 0,5%, повідомило Мінекономрозвитку 29 грудня. Це не єдиний антирекорд року - 15 грудня курс рубля до долара за кілька годин обвалився більш ніж на 8,5%. До того моменту російська валюта з початку року знецінилася майже в два рази. Минулий антирекорд по рублю був зафіксований в січні 1999 року. Девальвації передувало зниження нафтових цін протягом п'яти місяців, які посилювали санкції ЄС і США та російські «антисанкції». Посилило ситуацію рішення країн ОПЕК не знижувати квоту видобутку нафти. Після цього ціни на сировину впали, прискорився відтік капіталу й інфляція. Золотовалютні резерви продовжували витрачатися, а рейтинг схвалення президента - зростати.
За словами генерального директора GfK у Росії Олександра Демидова, нинішня криза виявилася для споживчого ринку Росії глибщою, ніж у 2008-2009 роках, навіть незважаючи на те, що «російський споживач увійшов в неї з більшим запасом міцності з точки зору свого добробуту», ніж сім років тому.
Більш того, якщо у 2008-2009 роках більшість росіян були впевнені, що криза триватиме не більше року-двох, то тепер більшість учасників дослідження GfK очікують, що криза триватиме три-чотири роки.