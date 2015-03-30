Споживчі настрої росіян впали до мінімуму за п'ять років

Всього за чотири місяці індекс споживчих настроїв (ІСН), що вказує на те, наскільки люди оптимістично оцінюють стан своїх особистих фінансів і готовність витрачати гроші, впав в Москві відразу на 45 пунктів, повідомляє компанія GfK. Якщо в листопаді 2014 року значення індексу в столиці становило 109 пунктів, то в березні 2015 року він опустився до 64 пунктів, пише РБК.

З таким песимізмом москвичі не дивилися в майбутнє ще ніколи. Навіть у кризові 2008-2009 роки значення ІСН в Москві не опускалося нижче 79 пунктів. У цілому по Росії ІСН знизився з минулої осені на 21 пункт - з 95 до 74 пунктів, що є найнижчим результатом з весни кризового 2009 року.

«У такій ситуації можна очікувати, що відновлення споживчого ринку в Росії буде відбуватися повільніше, ніж це було під час попередньої кризи, - в тому числі через погані настрої в столичному регіоні, на який припадає значна частка споживання по цілому ряду товарних груп», - наголошується в звіті GfK.

Читайте такожПадіння економіки Росії через санкції й дешеву нафту може удвічі перевищити офіційні прогнози

ВВП Росії за підсумками листопада 2014 року пішов у мінус, вперше з 2009 року. Падіння становило 0,5%, повідомило Мінекономрозвитку 29 грудня. Це не єдиний антирекорд року - 15 грудня курс рубля до долара за кілька годин обвалився більш ніж на 8,5%. До того моменту російська валюта з початку року знецінилася майже в два рази. Минулий антирекорд по рублю був зафіксований в січні 1999 року. Девальвації передувало зниження нафтових цін протягом п'яти місяців, які посилювали санкції ЄС і США та російські «антисанкції». Посилило ситуацію рішення країн ОПЕК не знижувати квоту видобутку нафти. Після цього ціни на сировину впали, прискорився відтік капіталу й інфляція. Золотовалютні резерви продовжували витрачатися, а рейтинг схвалення президента - зростати.

За словами генерального директора GfK у Росії Олександра Демидова, нинішня криза виявилася для споживчого ринку Росії глибщою, ніж у 2008-2009 роках, навіть незважаючи на те, що «російський споживач увійшов в неї з більшим запасом міцності з точки зору свого добробуту», ніж сім років тому.

Більш того, якщо у 2008-2009 роках більшість росіян були впевнені, що криза триватиме не більше року-двох, то тепер більшість учасників дослідження GfK очікують, що криза триватиме три-чотири роки.