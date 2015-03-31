Російський бізнес передрікає хвилю скорочень робочих місць і зарплат

Центр незалежного моніторингу виконання указів президента РФ «Народна експертиза» «Загальноросійського народного фронту» провів експертне опитування «Актуальна ситуація на ринку праці та заходи держпідтримки трудящих в нових економічних умовах в РФ і місті Москва». У соціальному дослідженні взяли участь 26 членів керівництва Російського союзу промисловців і підприємців, Торгово-промислової палати РФ, організації малого і середнього бізнесу «Опора Росії», інших професійних об'єднань і кадрових агентств. Більшість опитаних очікують зростання безробіття, скорочення робочих місць і зарплат. Експерти відзначають, що держава здатна пом'якшити проблеми на ринку праці, пишуть "Известия".

В даний час, як відзначають експерти в доповіді, найбільш гостро проблема скорочення персоналу стоїть в таких галузях, як будівництво, сфера послуг, банківська сфера, охорона здоров'я, машинобудування, а також в галузях бюджетної сфери - освіта, культура, державна служба.

Читайте такожДерждума пропонує позбавити пенсіонерів-емігрантів російських пенсійЩе через 3-4 місяці безробіття вдарить по таких галузях, як роздрібна та оптова торгівля, туризм, рекламний і маркетинговий бізнес, приватні транспортні перевезення та індустрія розваг.

На думку опитаних, в умовах кризи роботодавці стануть скорочувати витрати на персонал, вдаючись до таких заходів, як скорочення персоналу (80% відповідей) та зниження рівня оплати праці (46% відповідей).

В цих умовах, як зазначили учасники опитування, держава могла б знизити зростаючу напруженість на ринку праці і підтримати бізнес, в першу чергу, з допомогою нових будівельних та інфраструктурних проектів, які в змозі забезпечувати масову зайнятість населення.

Читайте такожПутін закликав олігархів швидше повертати гроші в РосіюІншим ефективним заходом порятунку економіки стало б надання держпідтримки і спрощення доступу до державного замовлення, в першу чергу, для компаній малого і середнього бізнесу.

Як заявив «Известиям» голова опікунської ради «Опори Росії» і заступник голови урядової комісії з питань конкуренції та розвитку малого і середнього підприємництва Сергій Борисов, незважаючи на необхідність державної підтримки, і самі підприємці повинні змінювати принципи і напрямки своєї роботи.

Він також підтвердив, що проблема доступу малого бізнесу до державних тендерів існує, а основною перешкодою є своячничество в органах влади і маніпуляції законом.