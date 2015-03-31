Російський бізнес передрікає хвилю скорочень робочих місць і зарплат
Підприємці сподіваються на допомогу держави для зниження напруженості на ринку праці РФ.
Центр незалежного моніторингу виконання указів президента РФ «Народна експертиза» «Загальноросійського народного фронту» провів експертне опитування «Актуальна ситуація на ринку праці та заходи держпідтримки трудящих в нових економічних умовах в РФ і місті Москва». У соціальному дослідженні взяли участь 26 членів керівництва Російського союзу промисловців і підприємців, Торгово-промислової палати РФ, організації малого і середнього бізнесу «Опора Росії», інших професійних об'єднань і кадрових агентств. Більшість опитаних очікують зростання безробіття, скорочення робочих місць і зарплат. Експерти відзначають, що держава здатна пом'якшити проблеми на ринку праці, пишуть "Известия".
В даний час, як відзначають експерти в доповіді, найбільш гостро проблема скорочення персоналу стоїть в таких галузях, як будівництво, сфера послуг, банківська сфера, охорона здоров'я, машинобудування, а також в галузях бюджетної сфери - освіта, культура, державна служба.
Читайте такожДерждума пропонує позбавити пенсіонерів-емігрантів російських пенсійЩе через 3-4 місяці безробіття вдарить по таких галузях, як роздрібна та оптова торгівля, туризм, рекламний і маркетинговий бізнес, приватні транспортні перевезення та індустрія розваг.
На думку опитаних, в умовах кризи роботодавці стануть скорочувати витрати на персонал, вдаючись до таких заходів, як скорочення персоналу (80% відповідей) та зниження рівня оплати праці (46% відповідей).
В цих умовах, як зазначили учасники опитування, держава могла б знизити зростаючу напруженість на ринку праці і підтримати бізнес, в першу чергу, з допомогою нових будівельних та інфраструктурних проектів, які в змозі забезпечувати масову зайнятість населення.
Читайте такожПутін закликав олігархів швидше повертати гроші в РосіюІншим ефективним заходом порятунку економіки стало б надання держпідтримки і спрощення доступу до державного замовлення, в першу чергу, для компаній малого і середнього бізнесу.
Як заявив «Известиям» голова опікунської ради «Опори Росії» і заступник голови урядової комісії з питань конкуренції та розвитку малого і середнього підприємництва Сергій Борисов, незважаючи на необхідність державної підтримки, і самі підприємці повинні змінювати принципи і напрямки своєї роботи.
Він також підтвердив, що проблема доступу малого бізнесу до державних тендерів існує, а основною перешкодою є своячничество в органах влади і маніпуляції законом.