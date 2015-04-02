Ми зробимо нормальну пенсійну систему - Розенко

Про це він заявив в ефірі радіо «Ера», повідомляє Департамент інформації та комунікацій із громадськістю Секретаріату КМУ.

«Не може існувати ефективна пенсійна система, коли є різні підходи до нарахування пенсій», - сказав він.

Читайте такожРозенко: Пенсійний фонд - банкрут з дефіцитом 80 мільярдів

«Ми зробимо новий варіант пенсійної реформи, яка буде включати перехід на єдині принципи нарахування пенсій, коли всі при нарахуванні пенсії будуть користуватися єдиною формулою. Поряд з цим будемо ініціювати перехід до професійної пенсійної системи. І найголовніше - ми будемо ініціювати розвиток недержавного пенсійного страхування і запуск накопичувальної системи. Це буде комплексний закон», - наголосив міністр. Він також поінформував, що відповідний законопроект уже розроблений. Він опрацьований в експертному середовищі і зараз узгоджується в Кабінеті Міністрів.

«Ми зробимо нормальну пенсійну систему, яка дозволить молодим людям формувати своє пенсійне майбутнє. Переконаний, що цей законопроект буде поданий у Верховну Раду до 1 травня 2015 року. Будемо працювати і з фракціями, і з коаліцією, щоб таке політичне рішення було швидше прийняте», - зазначив Розенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Мінсоцполітики планує до травня розробити законопроект про накопичувальну пенсійну систему.