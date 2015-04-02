Квіташвілі: Сьогодні впровадити страхову медицину неможливо

Про це він розповів в інтерв'ю журналу «Новое Время».

«Сьогодні це (впровадження страхової медицини - ред.) зробити неможливо. Навіть прийняття закону про страхування нічого не змінить. Необхідно підготувати лікарняну мережу таким чином, щоб вона могла обслуговувати потрібну кількість пацієнтів на відповідному для страхової медицини рівні», - говорить Квіташвілі.

При цьому він прогнозує, що вже до кінця року можна буде почати вводити окремі схеми страхової медицини.

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Крім того, міністр охорони здоров'я пояснив, що крім впровадження страхової медицини, сферу чекають і інші кардинальні реформи.

«Нам потрібно створити законодавчу базу для ринку медичних послуг. Тому що зараз за ринковими правилами в Україні працює тільки фармринок. Все інше - лікарні, поліклініки - це закрита радянська, неринкова система, яка не дозволяє залучати інвестиції та покращувати якість обслуговування», - підкреслив Квіташвілі.

Повну версію інтерв'ю читайте у свіжому номері журналу "Новое Время".