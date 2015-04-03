Мін'юст хоче оскаржити рішення щодо розморожування соцвиплат у зоні АТО

Міністерство юстиції оскаржить у Вищому адміністративному суді України рішення Київського апеляційного адміністративного суду про необхідність здійснення соціальних виплат на території Луганської та Донецької областей, нині підконтрольних терористичним угрупованням "ДНР" та "ЛНР".

Про це заявив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі Першого національного телеканалу, відповідаючи на запитання про те, якими будуть дії влади щодо відповідного рішення суду, повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту.

«У мене просте питання до суддів Апеляційного суду, які винесли це рішення. Їх, напевно, треба просто відправити разом з інкасаторами або співробітниками Державної казначейської служби на непідконтрольну Україні територію, щоб вони туди відвезли гроші для виплати пенсій, - тоді яке б рішення вони прийняли?», - відзначив міністр.

Він також підкреслив, що на сьогоднішній день не стоїть питання про те, що українська влада не хоче виплачувати відповідні кошти громадянам.

«Ці гроші акумульовані, щоб виплатити їх нашим громадянам, які переїжджають з підконтрольної терористам території, або після звільнення цих територій», - пояснив міністр.

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«Ухвалювати такі рішення, коли ти сидиш в теплому кабінеті Апеляційного суду та давати доручення співробітникам казначейства або держбанку – а до слова, кілька співробітників були вбиті ще минулого року, коли везли гроші, ризикуючи своїм життям – це популізм», - переконаний Петренко.

Говорячи про юридичні наслідки для українців, що проживають на окупованих територіях, після ухвалення відповідного рішення Верховної Ради, міністр юстиції зазначив: «Ті дії, які зараз змушують здійснювати українських громадян, можливо, укладання договорів або інших юридичних документів, є нікчемними апріорі, тобто, не мають жодних правових наслідків».

Як пояснив глава Мін'юсту, якщо в когось з українських громадян, які проживають на окупованій бойовиками території Донбасу, забирають нерухомість під виглядом націоналізації, то після відновлення контролю української влади над цими територіями, всі подібні операції будуть визнані недійсними, а саме майно буде повернуто українським громадянам.

Як повідомлялося, напередодні Київський апеляційний адмінсуд визнав незаконним рішення Кабміну про здійснення соціальних виплат у Донецькій і Луганській областях лише на контрольованих українською владою територіях.

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Зокрема, суд визнав незаконним та нечинним пункт 2 постанови Кабміну від 7 листопада 2014 року, згідно з яким у підконтрольних терористам населених пунктах Донбасу соцвиплати будуть здійснюватися тільки після повернення згаданої території під контроль української влади.