Кабмін виділив на субсидії 24,5 млрд грн

Про це він сказав у ефірі телеканалу "1+1", пише ZN.UA.

Прем'єр підкреслив, що на даний момент субсидії отримують 1,2 млн. осіб.

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"Очікуємо, що після підвищення тарифів-це кількість зросте до трьох мільйонів сімей. Ми розрахували таким чином, що нам вистачає грошей на субсидії навіть на 15 мільйонів громадян. Якщо побачимо, що не буде вистачати, ми обов'язково знайдемо ресурс у державному бюджеті. Фінансового ресурсу на даному етапі вистачає. Як далі буде розвиватися економіка - побачимо. Але зараз коштів вистачає", - сказав Яценюк.