У Кабміні вирішили допомогти переселенцям отримати нові спеціальності

Міністерство економічного розвитку і торгівлі має намір розробити і запустити програму перекваліфікації переселенців зі сходу України й Криму.

Про це повідомила голова департаменту цифрової економіки Мінекономрозвитку Олена Мініч в ефірі Радіо Промінь.

«У нас є більш як 1,5 млн зареєстрованих переселенців. Тут у нас велика програма, з якою ми можемо їм допомогти отримати нові спеціальності, перекваліфікуватися, здобути нові навички. Починатимемо з програми базової комп'ютерної грамотності», - сказала вона.

Також Мініч зазначила, що рівень кваліфікації переселенців зі сходу країни є доволі високим, оскільки значна частина з них має вищу освіту і досвід роботи в провідних секторах української економіки.

Читайте такожПонад 810 тисяч переселенців з Криму та Донбасу забезпечені житлом - ДСНС«У них (переселенців - УНІАН) найчастіше є дипломи, але їм потрібні нові можливості, які міністерство надасть», - сказала керівник департаменту інформаційної економіки.

Як повідомляв УНІАН, колишній керівник телекомунікаційної компанії «Українські новітні технології» (Freshtel) Олена Мініч наприкінці березня очолила новостворений департамент цифрової економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Новий підрозділ Мінекономрозвитку займатиметься розвитком широкосмугового доступу в інтернет, питаннями стандартизації, безпеки і довіри до цифрових та електронних послуг, впровадженням електронного уряду, розробкою стандартів навчання держслужбовців цифровим технологіям, підтримкою і розвитком інвестицій в інновації та start-up, розвитком електронної комерції й іншими IT-програмами.