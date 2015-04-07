Рада знайшла спосіб повністю виплатити борги із зарплати шахтарям за 2014 рік

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" щодо державної підтримки вугільної галузі» (№2376).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 269 народних депутатів із 348, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначається у пояснювальній записці, законопроект розроблено в порядку законодавчої ініціативи з метою забезпечення стовідсоткової виплати заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств та стабілізації їх роботи.

Метою законопроекту є забезпечення своєчасної та стовідсоткової виплати зарплати працівникам державних вугледобувних підприємств на законодавчо встановленому рівні, створення безпечних умов праці вугледобувних підприємств шляхом поновлення видатків Міненерговугілля за бюджетною програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції".

Досягнення мети пропонується здійснити шляхом збільшення видатків за бюджетною програмою КПКВК 1101110 "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" на 400,0 млн грн за рахунок зменшення видатків на зазначену суму за бюджетною програмою КПКВК 1101070 "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" в межах видатків, встановлених Міненерговугілля Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".

Читайте такожДемчишин хоче ліквідувати «Вугілля України»Крім того, у пояснювальній записці зазначається, що на вугледобувних підприємствах, що знаходяться на території підконтрольній українській владі, у 2014 році внаслідок розбалансування платіжної системи у паливно-енергетичному комплексі та недофінансування за бюджетною програмою КПКВК 1101110 "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції" на 346,0 млн грн виникла заборгованість із заробітної плати, яка на сьогодні становить 247,8 млн грн.

"Погашення заборгованості за 2014 рік буде здійснюватися у межах видатків, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" за бюджетною програмою КПКВК 1101520 "Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення простроченої заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2015 року". Але зазначене не вирішує проблему виплати поточної заробітної плати у 2015 році", - сказано у пояснювальній записці.