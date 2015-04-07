Допомогу з безробіття тепер виплачуватимуть двічі на місяць

Як передає кореспондент УНІАН, за цей законопроект у другому читанні проголосували 249 народних депутатів із 348 зареєстрованих у сесійній залі.

Стаття 22 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" доповнюється частинами 10 та 11, згідно з якими допомога по безробіттю виплачується не рідше, ніж двічі на місяць, а за згодою безробітного – раз на місяць у порядку, встановленому відповідно до частини 6 статті 23 цього закону.

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Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється впродовж 14 днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи-підприємця.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.