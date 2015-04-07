Допомогу з безробіття тепер виплачуватимуть двічі на місяць
Верховна Рада ухвалила закон про внесення доповнень до Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (щодо врегулювання питань, періодичності, строків виплати допомоги по безробіттю) (№1046).
Як передає кореспондент УНІАН, за цей законопроект у другому читанні проголосували 249 народних депутатів із 348 зареєстрованих у сесійній залі.
Стаття 22 Закону "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" доповнюється частинами 10 та 11, згідно з якими допомога по безробіттю виплачується не рідше, ніж двічі на місяць, а за згодою безробітного – раз на місяць у порядку, встановленому відповідно до частини 6 статті 23 цього закону.
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Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється впродовж 14 днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи, фізичної особи-підприємця.
Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.