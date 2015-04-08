Кабмін допоможе українцям грошима на утеплення будинків та купівлю негазових котлів

Кабінет міністрів України виділить 1,57 млрд грн на компенсацію 20-40% вартості негазових котлів та утеплення житла для населення, повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на засіданні уряду.

«Ощадбанк» укладає договір з людиною, яка прийшла і звернулася для оплати конкретних будівельних матеріалів або пунктів обліку теплової енергії. Держенергоефективності (Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження - УНІАН), отримавши відповідні документи, направляє на конкретний рахунок людини, яка відкрила його в «Ощадбанку», 20% або 30% (якщо рахунок належить індивідуальній особі), або 40%, якщо це ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирних будинків - УНІАН), яке взяло кредит на термомодернізацію», - сказав Зубко.

При цьому обсяг коштів, які виділяє уряд безпосередньо, становить 343,5 млн грн, з яких 198 млн грн буде використано на потреби ОСББ, 97,9 млн грн - на утеплення індивідуальних будинків і решту 47,6 млн грн - на купівлю негазових котлів.

Додаткові 1,23 млрд грн є коштами банків, які беруть участь у програмі, серед яких державні «Ощадбанк» та «Укрексімбанк», а також «Укргазбанк».

Розподіл коштів відбуватиметься з урахуванням обмеження, встановленого на рівні 10 тис. грн на індивідуальний будинок і таку ж суму на одну квартиру в разі ОСББ. Водночас, власники квартир у будинках, на базі яких не створені ОСББ, не зможуть скористатися цією програмою підвищення енергоефективності.

За словами Зубка, значний обсяг коштів, виділених на програму, простимулює українську економіку і завантажить потужності підприємств, зайнятих у сфері будівництва та енергоефективності.

«Це залучення нашої робочої сили, наших будівельних матеріалів, наших заводів, які виробляють будівельні матеріали, тому що практично 90% з них виробляються в Україні», - сказав глава Мінрегіону.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України розраховує залучити близько 1,5 млрд грн приватних інвестицій на підвищення енергоефективності в житловому секторі за рахунок впровадження різних механізмів державної підтримки в цій сфері.

Цієї мети уряд планує досягти за рахунок програми відшкодування українцям 20% від суми кредиту, отриманого на придбання негазового котла, а також планованих Кабміном до впровадження найближчим часом механізмів відшкодування частини кредитів, отриманих на придбання обладнання та матеріалів для проведення енергоефективних заходів у приватних і багатоквартирних будинках.

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, споживання і втрати теплової енергії в більшості багатоквартирних будинків в Україні в 3-3,5 разу перевищують європейські стандарти споживання. При цьому, за оцінками Держенергоефективності, на модернізацію житлового фонду України до 2020 року необхідно близько 1 трлн грн. Водночас, за розрахунками Інституту газу Національної академії наук (НАН), скорочення втрат теплової енергії в Україні внаслідок теплосанації будівель може становити близько 41%. У грошовому еквіваленті економія бюджетних коштів оцінюється на рівні 150-600 млрд грн.