В Антимонопольному комітеті повідомили про відсутність причин підвищення цін на яйця до Великодня

Про це повідомила прес-служба АМКУ.

«Антимонопольний комітет України з метою забезпечення стабільної цінової ситуації та зменшення негативних наслідків коливання цін на ринку яєць курячих, а також з метою запобігання порушень законодавства про захист економічної конкуренції надав рекомендації основним птахофабрикам, які виробляють найбільші обсяги яєць курячих товарних, і торговельним мережам утриматися від встановлення оптово-відпускних і роздрібних цін, що перевищують їх економічно обґрунтований рівень», - йдеться у повідомленні АМКУ.

Згідно з повідомленням, проведений АМКУ аналіз економічної ситуації на ринку яєць курячих показав відсутність об'єктивних економічних причин, які б могли зумовити зростання цін на цей продукт. Водночас у комітеті зазначили, що, порівняно з лютим 2014 року, ціни на яйця при їх продажу сільськогосподарськими підприємствами зросли на понад 70%.

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У прес-службі АМКУ також підкреслили, що про результати розгляду рекомендацій суб'єкти господарювання зобов'язані повідомити Антимонопольний комітет у п'ятнадцятиденний строк з дня їх отримання.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, виробництво яєць в країні (без урахування окупованого Криму) в 2014 році зросло на 4,3%, до 19,9 млрд шт.