Прихованих безробітних в Україні не менше 5 мільйонів - голова Соцстраху

Кількість українців, які не мають постійної роботи, або є прихованими безробітними становить близько 5 млн осіб, заявив на брифінгу в Києві голова правління Фонду загальнообов'язкового державного страхування на випадок безробіття Сергій Кондрюк.

Цей показник майже в 10 разів перевищує офіційні показники Державної служби статистики, за даними якої кількість офіційних безробітних в Україні становить 523,4 тис. осіб.

«В Україні близько 5 млн осіб, які по факту не мають постійної роботи і можуть в будь-який момент або звернутися до служби зайнятості, або виїхати на заробітки, або поповнити ряди злочинних угруповань», - сказав Кондрюк.

При цьому він відзначив, що ситуація ускладнюється багатьма факторами, насамперед економічного характеру та загальнополітичної напруженості. І ситуацію не рятує той факт, що, навіть отримавши статус офіційного безробітного, громадянин не має належного рівня матеріальної підтримки.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, кількість безробітних у країні впродовж лютого скоротилася лише на 1 тис. осіб - до 523,4 тис. Водночас, кількість безробітних, які отримують допомогу, зросла на 5 тис. осіб - до 421, 6 тис.

При цьому середній розмір допомоги з безробіття у лютому скоротився порівняно з січнем на 42 грн - до 1206 грн.

Конкурс на одне вакантне місце в лютому становив 12 осіб на одне вільне робоче місце.