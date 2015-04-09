Держслужба зайнятості прогнозує зростання безробіття до 11,5%

Рівень безробіття в Україні за підсумками року становить близько 11,5%, що в абсолютних цифрах складає близько 2 млн осіб, повідомив на брифінгу в Києві голова Державної служби зайнятості України Ярослав Кашуба.

«За підсумками року безробіття зросте до 11,5%. Зараз 9,3%», - сказав Кашуба.

Раніше в Держслужбі зайнятості повідомили, що кількість зайнятого населення в Україні за підсумками 2014 станвить 18,1 млн осіб, що на 1,2 млн осіб менше за показники 2013 року.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, за підсумками 2014 станвить 9,7%.