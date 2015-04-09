Депутати не захотіли знімати обмеження на виплату пенсій «особливим категоріям»

Верховна Рада не підтримала в першому читанні проект Закону «Про внесення зміни до пункту 3 розділу III «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» (щодо незастосування обмеження виплати пенсій окремим категоріям громадян) (№ 2532).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували лише 22 із 315 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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Законопроектом передбачалося, що обмеження щодо виплати пенсії, щомісячного довічного грошового утримання не застосовуються протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міноборони, Генеральному штабі Збройних сил України, інших органах військового управління ЗСУ, військових комісаріатах, апараті Ради національної безпеки і оборони, органах військової прокуратури, в центральних апаратах і територіальних органах Міністерства внутрішніх справ, Державної спеціальної служби транспорту, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної пенітенціарної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Національної гвардії України, або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об'єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об'єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які перебувають на відповідних посадах у структурних підрозділах Адміністрації президента України, що забезпечують здійснення президентом повноважень у сферах національної безпеки та оборони держави; до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені відповідно до законів «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», на період виконання особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.

Після завершення особливого періоду виплата пенсій таким особам здійснювалася б згідно із законодавством.