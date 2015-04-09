Зайнятого населення в Україні за рік поменшало на 1,2 мільйона осіб

Кількість зайнятого населення в Україні за підсумками 2014 становила 18,1 млн осіб, що на 1,2 млн осіб менше від показників 2013 року, йдеться в повідомленні Державної служби зайнятості, текст якого має УНІАН.

«Рівень зайнятості знизився до 56,6% у 2014 році із 60,2% у 2013 році, - йдеться в повідомленні. - Кількість застрахованих працівників - платників єдиного соціального внеску на загальнодержавне пенсійне страхування скоротилася на 1,5 млн осіб - до 10,4 млн осіб».

Читайте такожПрихованих безробітних в Україні не менше 5 мільйонів - голова СоцстрахуПри цьому в Держслужбі зайнятості зазначили, що кількість працівників, переведених на неповний робочий день зросла в середньому в Україні на 10%. «При цьому в Києві, Донецькій, Сумській і Харківській областях кількість працівників, переведених на неповний робочий день або неповний робочий тиждень зросла в 1,7 - 2 рази», - зазначили у відомстві.

Згідно з повідомленням, у планах Держслужби зайнятості - виправлення ситуації й працевлаштування впродовж 2015 близько 700 тисяч безробітних.

Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці, за підсумками 2014 становив 9,7%. В абсолютних цифрах кількість безробітних в цілому по країні на кінець 2014 року, за даними МОП, становила 1,8 млн осіб.

Читайте такожДержслужба зайнятості прогнозує зростання безробіття до 11,5%У регіональному розрізі найвищий відсоток безробіття, за методологією МОП, зафіксований у Житомирській області - 12,3% за підсумками 2014 року. Високі показники також продемонстрували Чернігівська область (12,1%), Тернопільська область (12%), Луганська область (11,8%), Полтавська область (11,8%), Рівненська область (11,7%) і Донецька область (11,3%). Найменший відсоток безробіття зафіксований в Одеській області - 7% і в Києві - 7,2%.

За даними української статистики рівень безробіття в Україні за підсумками 2014 становив 1,9% від загальної кількості працездатного населення.