Кабмін хоче заборонити введення нових пільг на газ та електроенергію в наступному році

Відповідне положення міститься в проекті бюджетної резолюції, підготовленому урядом.

Згідно з документом, даний захід допоможе забезпечити енергетичну безпеку країни та упередити популістські рішення в енергетичній сфері.

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Як повідомляв УНІАН, Нацкомісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, своєю постановою №583 від 3 березня 2015 підвищила більшість тарифів на комунальні послуги для населення з 1 квітня. Так, тариф на електроенергію зросте в середньому на 19% і ще в 3,5 рази - до березня 2017 року, на тепло - на 72%, до 537,2 грн за Гкал. При цьому мінімальний тариф на газ для населення зросте в 3,3 рази - до 3600 грн за тисячу кубометрів.