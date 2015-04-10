Рада створила робочу групу, щоб розібратися в нових тарифах і субсидіях

Верховна Рада підтримала протокольне доручення голови парламенту про створення на базі Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства із залученням Комітету з питань соціальної політики робочої групи з питань тарифоутворення.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 233 народних депутата із 299 зареєстрованих у сесійній залі.

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“Ми визначили сьогодні пріоритетним завданням розібратися з тарифною політикою, і нам потрібно, щоб у рамках профільного комітету з питань житлово-комунальних послуг, який очолює Сергій Скуратовський, теж була робоча група. Долучити туди роботу Комітету соціальної політики для того, щоб визначити питання компенсаторів. Нам потрібно все чітко порахувати: як буде працювати нова система субсидій, яку кількість людей буде захищено, хто буде незахищений і які мають прийняти рішення, відповідно до цього, український парламент і український уряд для того, щоб забезпечити соціальний захист людей, які не будуть здатні об'єктивно платити комунальні послуги”, - сказав голова ВР Володимир Гройсман.