Окупаційна "влада" знизила зарплату севастопольським вчителям

У Севастополі заробітна плата вчителів за березень зменшилася в середньому на тисячу рублів.

Як пишуть "Новости Крыма", про це заявила вчитель школи № 22 Любов Смирнова у ході брифінгу в "законодавчих зборах" Севастополя.

«Базовий оклад вчителя вищої категорії школи № 22 у 2015 році так і залишився в розмірі 15 тис. рублів, а вчитель школи № 30, отримавши «розрахунківку», виявила різницю в бік зменшення на 1.200 рублів», - повідомила Смирнова.

Дану інформацію підтвердила голова "Севастопольської міської організації профспілки працівників освіти і науки" Тетяна Козлова. «Люди в шоці. Зарплата в березні виявилася меншою на тисячу порівняно з січнем - лютим 2015 року», - сказала вона.

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Начальник "управління загальної середньої, дошкільної освіти головного управління освіти і науки" Олена Богомолова, у свою чергу, заявила, що на сьогодні заборгованість із стимулюючих виплат за січень-березень погашено. При цьому Козлова зауважила: «Я розбиралася з Балаклавським районом, у педагогів у платіжних документах не вказана сума стимулюючих».

Усі педагоги, за її словами, поставили свої підписи в наказі про зміну умов оплати праці педагогам шкіл, дитсадків та прийняття базової розрахункової одиниці працівників галузі.