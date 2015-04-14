Бланки на житлові субсидії отримали близько 80-100% споживачів - Розенко

Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook міністр соціальної політики України Павло Розенко.

«Близько 14,5 млн сімей отримають бланки заяв і декларацій безпосередньо за домашніми адресами, - написав Розенко. - Таке масштабне інформування людей про систему надання субсидій в Україні сталося вперше за 20 років. І станом на вівторок області звітують про те, що від 80% до 100% споживачів вже отримали бланки».

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Розенко зазначив, що разом із бланками заяв споживачі отримують інструкції з їх заповнення.

«Але відразу хочу сказати, що не ідеалізую ситуацію, знаю про ті «проколи», які виникали під час інформування людей. Десь щось не розповіли, десь не принесли інструкції щодо заповнення, десь не вказали адреси місцевих управлінь соцзахисту, куди необхідно надсилати заповнені бланки, - зазначив міністр. - Ми будемо робити висновки, вносити корективи, поправляти місцеві органи влади. Однак те, що вже зроблено, - однозначний позитив і правильне управлінське рішення».

Як повідомляв УНІАН, урядове рішення про підвищення комунальних тарифів до економічно обґрунтованого рівня є однією з умов програми реформування нафтогазового сектору України та скасування раніше існуючої системи перехресного субсидування ключового монополіста країни НАК «Нафтогаз України». Ця умова також є основною у програмі співробітництва України з головним кредитором - Міжнародним валютним фондом.

Підвищення тарифів супроводжується впровадженням нової системи надання субсидій населенню. У 2015 році їх обсяг складе 24,5 млрд грн, що є безпрецедентною для України сумою. Крім того, максимально спрощена процедура отримання субсидій: за новими, прийнятими урядом правилами, споживачеві достатньо заповнити бланк-заяву на субсидію і декларацію про доходи, а потім відправити ці документи в органи соцзабезпечення, які самі будуть розраховувати і нараховувати субсидії на основі переданих даних строком на 12 місяців. Перевірки зазначених даних будуть здійснюватися після нарахування субсидій, а подання завідомо неправдивих даних може спричинити за собою штраф у подвійному розмірі нарахованої субсидії.

Раніше УНІАН повідомляв, що субсидії зможуть отримати до 12 мільйонів українців.