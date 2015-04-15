Індія, Китай і Філіппіни визнані світовими лідерами надходжень від трудових мігрантів

З початку 2015 року зростання обсягу грошових переказів в світовому масштабі різко сповільнилося в порівнянні з 2014 роком, коли загальний обсяг переказів досяг $583 млрд, пише видання Business Standart з посиланням на останні дослідження Світового банку.

Найбільший обсяг переказів зараз надходить в Індію - $70 млрд, далі йде Китай - $64 млрд і Філіппіни - $28 млрд.

Читайте такожThe Guardian: Рублева криза є загрозою для 9 країн, що залежать від грошових переказів«Ці мегапотоки найрозумніше було б використовувати для фінансування розвитку та інфраструктурних проектів цих країн. Ізраїль та Індія показали, як можна управляти макрокризисами ліквідності, використовуючи багатство діаспор. Мексиканські мігранти підняли будівельний сектор в країні, Таджикистан отримує перекази в розмірі, які майже вдвічі перевищують його бюджет. Очевидно, що трудові мігранти стали важливими гравцями в сучасній світовій економіці», - відзначає головний економіст і перший віце-президент Світового банку Каушік Басу.

За прогнозом СБ, в цілому обсяг переказів у світі в 2015 році досягне $586 млрд. Більшість їх буде відправлено трудовими мігрантами з США, Саудівської Аравії, Німеччини, Росії та ОАЕ в Індію, Китай, на Філіппіни, в Мексику і Нігерію.