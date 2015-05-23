Найближчі півтора року підвищення пенсій в Україні не буде - міністр

Міністр соціальної політики Павло Розенко вщент розбив надії пенсіонерів на індексацію, виступаючи з трибуни Верховної Ради, йдеться у сюжеті ТСН.

Він пояснив це просто - з 2017-го року в Україні планують запровадити нагромаджувальну систему пенсій, а теперішня вже давно вичерпала свій потенціал. Тож він порадив українцям кріпитися.

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Розенко визнає - сучасний рівень життя пенсіонерів - незадовільний і низький. Утім, уряд робить усе, аби виплачувати ці хоч і мізерні виплати, але своєчасно. Для цього з держбюджету довелося виділити додатково 80 мільярдів гривень.

Також депутати пообіцяли, що спецпенсій після реформи не буде, усі будуть жити однаково.

"Призначення пенсій має відбуватися за єдиним законом. Спецпенсії повинні бути скасовані, незважаючи на обурення деяких чиновників, народних депутатів. Кожна людина повинна нести персональну відповідальність за те, яка пенсія у нього буде в майбутньому", - сказав Павло Розенко.