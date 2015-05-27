Кабмін змінив вимоги до конкурсів з придбання житла для військових

Кабмін встановив, що для Києва й Київської області вартість 1 кв. м загальної площі житла пропозиції-переможця не повинна перевищувати опосередковану вартість будівництва житла в регіоні, збільшену в два рази.

Відповідні зміни до порядку використання коштів держбюджету, передбачених на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, внесено постановою №325 від 22 травня 2015 року, текст якої оприлюднено на сайті Кабміну.

Згідно з документом, переможцем конкурсу стає той учасник, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придбання 1 кв. м. житла є найнижчою серед запропонованих і не перевищує опосередковану вартість житла по регіонах України, визначену Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

Так, для Києва й Київської області вартість 1 кв. м. житла не повинна перевищувати опосередковану вартість будівництва житла в регіоні, збільшену в 2 рази, для Львова і Одеси - в 1,75 раза, а для інших регіонів - в 1,5 раза.

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Як повідомляв УНІАН, 27 травня Кабмін прийняв рішення виділити 1 млрд грн на купівлю житла для учасників Антитерористичної операції і військовослужбовців. Раніше президент України Петро Порошенко підписав указ, яким доручив уряду розробити комплекс заходів щодо посилення спеціального захисту військовослужбовців.

Довідка УНІАН. Опосередкована вартість будівництва квадратного метра житла визначається на підставі даних облдержадміністрацій про вартість матеріальних ресурсів, які використовуються у регіоні при виконанні будівельно-монтажних робіт, а також розміру середньомісячної заробітної плати в будівельній галузі.

Показники опосередкованої вартості носять рекомендаційний характер і можуть використовуватися при плануванні обсягів державних інвестицій, визначенні пайової участі у спорудженні житлових будинків, обсягів фінансування будівництва житла, яке здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень для військовослужбовців, молоді та інших окремих категорій громадян