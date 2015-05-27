Мінрегіон не хоче укладати нові договори щодо пільгового житла через відсутність грошей

Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Згідно з повідомленням, за результатами аудиту Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, проведеного Рахунковою палатою України, висловлені зауваження про необхідність вжиття заходів щодо вирішення питання щодо продовження або припинення дії зазначеної Програми.

У зв'язку з цим Мінрегіоном був розроблений проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2003 року № 853» (щодо порядку часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла).

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Відповідним документом внесено пропозицію більше не укладати нові договори за програмою пільгового житлового кредитування молоді.

Як повідомляв УНІАН, у лютому голова комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики і спорту Артур Палатний зазначив, що з січня 2014 року програма пільгового житлового кредитування молоді, яка діяла з 1998 року, фактично перестала працювати через відсутність фінансування з держбюджету. За його словами, поряд з економічною кризою і ситуацією на сході, неможливість вирішення житлового питання серед молоді змушує її покидати країну.