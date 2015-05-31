Кабмін виділив гроші на допомогу пораненим під час Революції Гідності
Кабінет міністрів виділив 730,8 тис. грн для надання одноразової грошової допомоги учасникам Революції Гідності, які отримали тяжкі тілесні ушкодження.
Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №545, опублікованому на порталі уряду.
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Розмір допомоги визначається у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня. Прожитковий мінімум встановлений на рівні 1218 грн. Видатки, згідно з розпорядженням, будуть здійснені за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
«Міністерству соціальної політики треба затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з наданням допомоги і подати до 15 червня 2015 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно із цим розпорядженням», - йдеться в розпорядженні уряду.