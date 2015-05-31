Кабмін виділив гроші на допомогу пораненим під час Революції Гідності

Про це йдеться в розпорядженні Кабміну №545, опублікованому на порталі уряду.

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Розмір допомоги визначається у 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня. Прожитковий мінімум встановлений на рівні 1218 грн. Видатки, згідно з розпорядженням, будуть здійснені за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

«Міністерству соціальної політики треба затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з наданням допомоги і подати до 15 червня 2015 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно із цим розпорядженням», - йдеться в розпорядженні уряду.