Президент ветував закон, що фактично позбавляв пенсіонерів можливості отримати субсидію - Розенко

Про це написав у Twitter міністр соціальної політики Павло Розенко.

За словами міністра, "президент України захистив права пенсіонерів та інвалідів на отримання субсидій і ветував закон 2676".

Президент України захистив права пенсіонерів та інвалідів на отримання субсидій і ветував закон 2676. Подробиці 16.30 http://t.co/uQWuf84Vi5 — Rozenko Pavlo (@RozenkoPavlo) 24 Липень 2015

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (щодо нарахування субсидій пенсіонерам та інвалідам, №2676).

Закон зобов'язує структурні підрозділи з питань соціального захисту населення за спрощеним порядком призначати і надавати житлові субсидії непрацюючим пенсіонерам та непрацюючим інвалідам без звертання громадянина, а працюючим пенсіонерам і працюючим інвалідам - за звертанням громадянина з поданням довідок про доходи.

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Визначено, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначаються та надаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення за спрощеною процедурою.

23 червня Розенко написав на своїй сторінці у Facebook, що закон фактично позбавляє пенсіонерів та інвалідів можливості їх отримати.

Він зазначив, що новий закон не визначає порядок звертання громадян до місцевих органів соціального захисту.

"У першому абзаці написано про те, що субсидії мають надаватися без звертання громадянина. Тобто місцевий орган влади використовує, напевно, екстрасенсорні методи або механізми чорної або білої магії, щоб визначити бажання людини отримати субсидію", - заявив Розенко.

За його словами, норми ухваленого закону передбачають необхідність надання довідок про доходи, хоча Кабмін раніше скасував цю вимогу.

"Для непрацюючих і працюючих пенсіонерів, працюючих і непрацюючих інвалідів, членів їх сімей потрібно здати довідки про доходи громадян. Уряд тільки-но скасував збір будь-яких довідок, заборонивши вимагати їх у людей, а нардепи вирішили знову пустити пенсіонерів та інвалідів по усіх колах пекла, збираючи нікому не потрібні довідки. Не законопроект, а вершина абсурду", - наголосив міністр.

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Згодом Розенко повідомив, що ряд депутатів самі визнають, що неуважно вивчили законопроект перед голосуванням і не знали, за що голосували.

Подив міністра викликали запрошення комітетів Верховної Ради до спільної розробки механізмів реалізації закону. На його думку, цю роботу потрібно було проводити ще до прийняття законопроекту в першому читанні.