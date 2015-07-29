Кабмін призначив керівництво чотирьох областей відповідальним за низькі показники оформлення субсидій

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

"Я пропоную протокольне рішення Кабінету міністрів України про персональну відповідальність голів Одеської, Чернівецької, Харківської та Закарпатської областей за соціальне забезпечення громадян країни та оформлення субсидій", - сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Вчора прем'єр проінспектував процес оформлення субсидій у Луцьку під час робочого візиту.