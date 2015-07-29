Кабмін призначив керівництво чотирьох областей відповідальним за низькі показники оформлення субсидій
13:27, 29 липня 2015Соцполітика
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Кабінет міністрів України на засіданні в середу прийняв протокольне рішення про персональну відповідальність керівництва Одеської, Харківської, Чернівецької та Закарпатської областей за низькі показники призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Кабмін знайшов відповідальних за занадто малу кількість субсидій / poltavska.info
Про це повідомляє кореспондент УНІАН.
"Я пропоную протокольне рішення Кабінету міністрів України про персональну відповідальність голів Одеської, Чернівецької, Харківської та Закарпатської областей за соціальне забезпечення громадян країни та оформлення субсидій", - сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Вчора прем'єр проінспектував процес оформлення субсидій у Луцьку під час робочого візиту.
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