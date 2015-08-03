МОЗ хоче звільнити деякі ліки від додаткового імпортного збору
МОЗ має намір звільнити від додаткового імпортного збору лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також ті, які ввозяться з метою проведення клінічних випробувань.
Проект відповідної постанови Кабінету міністрів оприлюднено на сайті МОЗ для публічного обговорення.
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Як повідомляв УНІАН, у лютому уряд України ввів тимчасові заходи для стабілізації платіжного балансу у вигляді імпортного збору за ставками 10% і 5%.
Збір не поширюється на критичний імпорт, енергетичні ресурси, зокрема, на газ, та інші важливі для української економіки і населення товари. Серед таких товарів – медичні вироби для проведення гемодіалізу та лікування онкологічних хворих, що знаходяться в спеціальному списку Кабінету міністрів, а також лікарські засоби, поставки яких здійснюються за процедурою державних закупівель та звільнені від ПДВ згідно з Податковим кодексом.