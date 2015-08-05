Кабмін виділив на зарплати шахтарям півмільярда за рахунок зниження фінансування галузі

Про це йдеться в розпорядженні уряду №784-р від 5 серпня.

Згідно з документом, зазначені кошти були передбачені для Міністерства енергетики та вугільної промисловості на 2015 рік у загальному фонді держбюджету.

При цьому повідомляється, що Міністерству фінансів доручено погодити перерозподіл видатків з бюджетним комітетом парламенту і внести відповідні зміни до розпису держбюджету.

Читайте такожБойовики на окупованій Луганщині хочуть "звільнити" 60% працівників шахт - Лисенко

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядженням від 24 липня 2015 року дозволив держпідприємству «Енергоринок» залучити у «Ощадбанку» кредит в розмірі 2 млрд грн для здійснення авансових платежів енергогенеруючим компаніям з наступним спрямуванням цих коштів виключно на закупівлю вугілля.

Дане рішення Кабмін прийняв для забезпечення надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. Термін погашення кредитної лінії - 1 травня 2016 року.