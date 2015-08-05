Кабмін виділив на зарплати шахтарям півмільярда за рахунок зниження фінансування галузі
Кабінет міністрів України виділив 500 млн грн на виплату зарплат шахтарям за рахунок зниження фінансування на цю суму програми реструктуризації вугільної та торфодобувної галузі.
- Про це йдеться в розпорядженні уряду №784-р від 5 серпня.
Згідно з документом, зазначені кошти були передбачені для Міністерства енергетики та вугільної промисловості на 2015 рік у загальному фонді держбюджету.
При цьому повідомляється, що Міністерству фінансів доручено погодити перерозподіл видатків з бюджетним комітетом парламенту і внести відповідні зміни до розпису держбюджету.
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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів розпорядженням від 24 липня 2015 року дозволив держпідприємству «Енергоринок» залучити у «Ощадбанку» кредит в розмірі 2 млрд грн для здійснення авансових платежів енергогенеруючим компаніям з наступним спрямуванням цих коштів виключно на закупівлю вугілля.
Дане рішення Кабмін прийняв для забезпечення надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр. Термін погашення кредитної лінії - 1 травня 2016 року.