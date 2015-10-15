Місто Синельникове стало зразком ефективного використання бюджету – Олійник

Про це заявив кандидат в депутати Дніпропетровської обласної ради від партії «Відродження» Святослав Олійник під час візиту в Синельникове, де він проконтролював хід робіт на основних інфраструктурних об'єктах, реалізованих цього року.

«Ми проаналізували проблеми, з якими щорічно стикаються люди в місті, і розробили комплексний проект, який дозволить їх вирішити раз і назавжди. Це величезний обсяг роботи, яку нам вдалося виконати усього за один рік. За цей час ми змогли добитися виділення грошей, створили проект із залученням професійних архітекторів та інженерів, провели тендерні торги, запустили роботи і вже їх закінчуємо», - заявив Олійник.

За його словами, швидко і ефективно виконати завдання за проектом вдалося завдяки консолідації зусиль влади різного рівня та ефективному розподілу коштів обласного бюджету.

«Роботи у Синельниковому проводяться дуже швидко, тому що нам вдалося запустити механізм ефективного розподілу фінансів та налагодити співпрацю влади на всіх рівнях. Гроші не розкидані на 3-4 роки, як це було раніше, а вже реально матеріалізувалися в народне благо. Ми проводимо цілий комплекс робіт: це і закінчення ремонту водопроводу на східній стороні, це і роботи з очищення каналізаційних мереж для вирішення екологічної проблеми, це і ремонт асфальтного покриття кількох доріг і внутрішньодворових проїздів, це ремонт ліфтів у багатоповерхових будинках і так далі», - заявив він.

Олійник зазначив, що до зими 2015 року буде закінчено 90% всіх робіт за проектом, а невеликі завдання по озеру, для виконання яких потрібно відповідні кліматичні умови, перенесуться на весну.

Нагадаємо, за ініціативи Святослава Олійника вдалося виділити 75 мільйонів гривень з обласного бюджету для фінансування комплексної інфраструктурної реконструкції міста Синельникове.

Зокрема, кошти спрямовані на вирішення проблеми з підтопленням ґрунтовими водами в місті, встановлення водоочисної лабораторії, очищення озера і виведення в нього джерельних і грунтових вод, необхідне закільцювання системи водопостачання для стабільної подачі води городянам, проведення ремонту доріг та ліфтів у місті, а також будівництво нового сучасного парку.