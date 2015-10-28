Яценюк ініціює створення Національного агентства із закупівлі ліків
Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі з проханням внести на наступне засідання уряду питання про створення незалежного Національного агентства із закупівлі ліків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.
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"Я думаю, що прийшов час, щоби з-під Міністерства охорони здоров'я вивести взагалі функцію закупівлі лікарських засобів... Тому я прошу (міністра - УНАН) на наступне засідання уряду винести рішення про створення незалежного Національного агентства із закупівлі лікарських засобів і медичних препаратів", - сказав Яценюк.
За його словами, "і зразу попустить деякі політичні сили в питанні боротьби за крісла, в тому числі і крісло міністра охорони здоров'я".
Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я України та Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні уклали договір, що дає можливість закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для реалізації державних програм через відкритий та прозорий механізм міжнародних закупівель вже у 2015 році.