Яценюк ініціює створення Національного агентства із закупівлі ліків

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні уряду.

Читайте такожУ Києві поруч з Лаврою влаштували замаскований vip-автобазар (фото)

"Я думаю, що прийшов час, щоби з-під Міністерства охорони здоров'я вивести взагалі функцію закупівлі лікарських засобів... Тому я прошу (міністра - УНАН) на наступне засідання уряду винести рішення про створення незалежного Національного агентства із закупівлі лікарських засобів і медичних препаратів", - сказав Яценюк.

За його словами, "і зразу попустить деякі політичні сили в питанні боротьби за крісла, в тому числі і крісло міністра охорони здоров'я".

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я України та Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні уклали договір, що дає можливість закупити лікарські засоби та вироби медичного призначення для реалізації державних програм через відкритий та прозорий механізм міжнародних закупівель вже у 2015 році.