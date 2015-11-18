На Вінниччині середній розмір субсидії становить 1398 гривень

Про це зауважив голова облдержадміністрації Валерій Коровій, передає прес-служба ОДА.

«На сьогодні в органи соціального захисту за призначенням субсидії звернулося 280 тисяч сімей, з яких майже 162 тисячам субсидії вже призначені за новим порядком та понад 60 тисячам сімей зроблено перерахунок автоматично», - підкреслив Валерій Коровій.

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В аналогічні періоди минулих років кількість одержувачів субсидій була меншою в п’ять разів: у 2013 році - 74 тисячі сімей, в 2014-му - 49 тисяч родин, тоді як у 2015 році - 222 тисячі сімей. Тож нині, зазначив керівник виконавчої гілки обласної влади , можна стверджувати, що кожне третє домогосподарство області скористалося програмою житлових субсидій.

Вінниччині з державного бюджету на виплату субсидій додатково виділено субвенцію в розмірі 347, 5 млн. грн. Загалом же сума зазначених виплат становить 531 млн. гривень.

В області проведено моніторинг щодо розміру призначених субсидій. За його результатами, на Вінниччині субсидію в межах до 100 гривень отримують 10 805 сімей, від 100 до 500 грн. – 21 962 сім’ї, від 500 до 1000 грн. – 18 210 сімей, від 1000 до 1500 грн. – майже 36 тисяч сімей, від 1500 до 2000 грн. – 49 125 сімей та від 2000 тисяч і більше – 53 850 сімей. Мінімальний розмір призначеної субсидії – 0,28 грн. у Гайсинському районі, максимальний – у місті Вінниці – 7 970 грн. Середній розмір субсидії на даний час в області становить 1 398 грн.