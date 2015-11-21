Експерти закликають депутатів якнайшвидше розглянути законопроект про запровадження накопичувальної пенсії

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу повідомила експерт з питань соціальної політики Інституту соціально-економічних досліджень Маріанна Онуфрик.

«Розуміючи, що підходить до кінця бюджетний рік, скоро виноситиметься новий бюджет, йдуть баталії з приводу податкової реформи, ми хочемо актуалізувати питання пенсійної реформи і запропонувати Верховній Раді розглянути цей законопроект», - сказала Онуфрик.

При цьому вона висловила сподівання на те, що парламентарії приймуть у першому читанні законопроект №2767 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій», який було зареєстровано у ВР ще в травні поточного року.

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Онуфрик також додала, що ряд експертів неурядових організацій розробили пропозиції щодо внесення змін до проекту закону до другого читання. Наприклад, вони пропонують зробити участь у накопичувальній системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування обов'язковою для всіх громадян до 55 років.

Нагадаємо, урядовий законопроект закріплює такий обов'язок для людей, які на 1 січня 2017 року не досягли 35-річного віку, а для громадян віком від 36 до 55 років участь є добровільною.

Також, на думку Онуфрик, слід вилучити із законопроекту норму про державний Накопичувальний пенсійний фонд. За словами експертів, виходячи з іноземного досвіду, функцію управління накопиченнями громадян краще виконують приватні фонди.

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Головний менеджер групи «Пенсійна реформа» громадської платформи «Реанімаційний пакет реформ» Галина Третьякова, представляючи пропозиції до урядового законопроекту, зазначила, що громадянам потрібно дозволити вибирати ризикованість інвестиційної політики накопичувальних фондів. Завдяки цьому люди зможуть самі вирішувати, який рівень ризиків і, відповідно, процентного доходу на свої накопичення вони отримають. Також, на думку Третьякової, потрібно скасувати ручну індексацію пенсій урядом і зробити її автоматичною. Рівень пенсій повинен залежати від зміни розміру середньої зарплати в країні і змінюватися не рідше 1 рази на рік. «Це означає, що індексація для діючих пенсіонерів здійснюватиметься швидшими темпами, ніж відбувається інфляція», - пояснила експерт.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у травні 2015 року зареєстрував у Верховній Раді проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та єдиних принципів нарахування пенсій (№2767).

Пенсійна реформа, розроблена Кабміном, передбачає повне скасування з 1 січня 2016 року спеціальних пенсій і запуск з 1 січня 2017 року накопичувальної системи пенсійного страхування. Обов'язкове пенсійне накопичення діятиме для громадян віком до 35 років, проте люди віком від 35 до 55 років зможуть на добровільній основі брати участь у ньому. Ставка внеску в систему поступово збільшуватиметься, на початковому етапі у 2017 році вона становитиме 2%, а до 2022 році збільшиться до 7%.

Держава буде повністю гарантуватиме збереженість коштів накопичувальної пенсійної системи.

Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення розглянув проект закону і прийняв рішення направити його на повторне перше читання. Законопроект №2767 кілька разів включався у порядок денного Верховної Ради, але голосування щодо нього щоразу відкладалося.