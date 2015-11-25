Служба зайнятості закликає роботодавців активніше приймати на роботу переселенців з Криму та Донбасу

Про це повідомив заступник голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Сергій Кравченко.

«Переселенці – це одна з найбільш вразливих категорій населення і служба всіляко сприяє їх працевлаштуванню. Урядова постанова №696 дозволяє нам здійснювати компенсації роботодавцям заробітної плати переселенців на період до 6 місяців. Головна умова – термін працевлаштування переселенця має удвічі перевищувати час, за який відбувається компенсація. Вже понад 100 роботодавців по всій території України скористались цією можливістю, і ми закликаємо їх активніше приймати на роботу людей з числа ВПО. Ми дійсно змінюємо підходи до роботи і готуємося до реформи – створенню Національного агентства зайнятості. Служба удосконалюється, ми проводимо аналіз ефективності послуг, і як тільки уряд та парламент ухвалять відповідні рішення, ми одразу розпочнемо реформу», – повідомив Кравченко.

За його словами для реалізації урядової постанови з компенсації заробітної плати переселенцям, передбачено фінансування у розмірі 21 млн грн. Компенсація коштів відбуватиметься на суму, яка не перевищуватиме середній показник заробітної плати професії в області. «Тим, чия зарплата перевищує середній рівень по області, роботодавець зможе доплачувати різницю, яка перевищує встановлену державою максимальну суму компенсації», – наголосив заступник голови ДСЗ.

Кравченко також додав, що в рамках анонсованої урядом реформи служба зайнятості розроблює та втілює цілий ряд ініціатив, які адаптують державну політику у цій галузі до сучасних викликів на ринку праці. Зокрема, як зазначив С. Кравченко, реформою передбачається запровадження нових програм стимулювання зайнятості населення, проведення постійного коротко- та середньострокового прогнозу ринку праці, впровадження електронного документообігу та сучасних інформаційних технологій, які дозволять отримувати клієнтам Національного агентства зайнятості цілий ряд послуг через інтернет.

За даними державної служби зайнятості та Державної служби статистики України станом на 22 жовтня 2015 року органами Управління праці та соціального захисту населення взято на облік 1 млн. 551 тис. внутрішньо переміщених осіб. З них – 372 тис. становили особи працездатного віку.