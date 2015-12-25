ВР підтримала пропозиції президента до закону про права внутрішньо переміщених осіб

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 266 народних депутатів із 339, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні парламент у "сигнальному" голосуванні не підтримав цей законопроект.

За словами представника президента у ВР Степана Кубіва, законопроектом, зокрема, передбачається, що у разі неповідомлення внутрішньо переміщеною особою про її повернення до покинутого місця постійного проживання, рішення про скасування дії довідки про взяття зазначеної особи на облік приймається на підставі даних про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання та інформації про її переміщення внутрішньо переміщеної особи в межах України, яка дає обгрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання.

"Однак законом, що надійшов на підпис президенту України, не визначено уповноваженого органу, який буде виявляти факт відсутності внутрішньо переміщеної особи за місцем проживання та підтверджувати інформацію про її переміщення в межах України. Крім того, законом не врегульовано механізму перевірки факту тривалої відсутності внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання та інформації про їх переміщення в межах України", - сказав Кубів.

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У зв`язку з чим, пояснив він, керівник структурного підрозділу з питань соціального захисту населення буде позбавлений можливості приймати правомірне рішення про скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, оскільки відповідно до частини другої статті 19 Конституції України посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

"З огляду на зазначене Кабінетом міністрів було запропоновано президенту України застосувати право вето до вказаного закону", - сказав депутат.

Як зазначив Кубів, президент вважає за необхідне врегулювати зазначені питання у Законі України ”Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення гарантій дотримання прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” та пропонує доопрацювати його.

Крім того президент відзначає необхідність визначити орган (посадових осіб), на який покладатиметься виявлення фактів відсутності внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання та підтвердження інформації про їх переміщення в межах України, а також механізм перевірки такої інформації та факту тривалої відсутності внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання.

Так, згідно з пропозиціями президента, у законі, зокрема, встановлюється, що у разі неповідомлення внутрішньо переміщеною особою про її повернення до покинутого місця постійного проживання згідно з абзацом другим пункту 3 частини другої статті 9 цього Закону рішення про скасування дії довідки відповідно до пункту 3 частини першої цієї статті приймається на підставі інформації про тривалу відсутність (понад 60 днів) особи за місцем проживання, яка дає обґрунтовані підстави вважати, що внутрішньо переміщена особа повернулася до покинутого місця постійного проживання.