Криза набирає обертів: У РФ зафіксовано зростання кількості протестних акцій працівників

Про це пише "Газета.Ru".

Всього за рік зафіксовано 409 трудових протестів, на 40% більше, ніж торік, і на 76% більше, ніж середній показник 2008-2013 років.

Рекордним виявилося не тільки загальне число протестів. В рамках моніторингу особливо виділяються акції з повною або частковою зупинкою роботи, тобто радикальні протести, в ході яких працівники переходять від слів незгоди і демонстрації свого відчайдушного положення до конкретних дій.

Російські працівники 168 разів зупиняли роботу в знак протесту. Це на 73% більше, ніж торік, і на 87% більше, ніж у середньому за період 2008-2013 років. Збільшилася і частка акцій із зупинкою роботи в загальній кількості протестів. Зазвичай третина всіх протестів супроводжується зупинкою робіт, а в 2015 році цей показник збільшився до 41%.

Читайте такожРосія піде шляхом Венесуели й Ірану - ЗМІ

Головною причиною, що спонукала працівників протестувати, стали невиплати заробітної плати - 48% усіх виступів були пов'язані з цим, відзначає видання.

Причому в попередні роки частка невиплат, як причини протестів стійко знижувалася протягом останніх років. У 2008 році 58% виступів працівників були викликані цією причиною, і щороку її частка знижувалася аж до 2013 року - 29%.

Читайте такожЪ: Росія готує пропозицію на $10 мільярдів щодо продажу озброєнь Саудівській Аравії

"Така тенденція породжувала надію, що таке ганебне для суспільства і економіки явище, як неплатежі, з часом зникне... Але вже в 2014 році частка неплатежів серед інших причин підскочила до 38%, а через рік стало остаточно ясно: тенденція переламалася, невиплати зарплати повернулися в наше життя і знову стали головною причиною протестів", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, Російський рубль вранці у понеділок, 18 січня, подолав нові мінімуми стосовно до американської та європейської валют на тлі падіння нафтових котирувань нижче 28 доларів за маркою Brent.