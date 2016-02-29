Перший аналіз закупівель через міжнародних посередників: в Україну поставлять ліки для країн третього світу

Крім того «Медконтроль» виявив у схемі постачання препаратів компанії, пов'язані з корупційними схемами екс-міністра МОЗ Раїси Богатирьової.

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«У списку закуповуваних препаратів – не високоякісні ліки з Європи або США. Виробників деяких препаратів до недавнього часу взагалі не існувало... Для того щоб показати «економію коштів», були закуплені препарати невідомих індійських виробників. Звідси і звіт МОЗ про «значну економію бюджетних грошей на закупівлі в 30% - 60%. За рахунок такої «економії», українці в найкращому випадку, отримають розфасовану в якому-небудь індійському гаражі крейду» - повідомляє на своїй сторінці у Facebook керівник організації «Медконтроль» Ігор Щедрін.

«Найцікавіше – хто возить. У списку постачальників препаратів – все ті ж скандально - відомі компанії, що вигравали тендери при екс-глави МОЗ Раїси Богатирьової та Кабміні Миколи Азарова. Наприклад, постачальник «Нортон-Україна», у якого близько 5 позицій навіть у цьому невеликому списку. А що таке «Нортон Україна»? Це компанія безпосередньо пов'язана з сумно відомим Борисом Литовським, тим самим яка роками завалював Україну, за сприяння Моз, індійським крейдою» - додає В. Щедрін.

«Нам обіцяли, що будуть закуповувати високоякісні ліки. Наприклад, «Людмила Фарм» буде поставляти МОЗ «відмінний європейський» препарат «Альвотініб», який, крім України, зареєстрований тільки в Боснії та Герцеговині і в Казахстані. Мальтійська фірма Pharmadox, яка його нібито виробляє, має тільки сайт-візитку. Насправді Pharmadox – посередники, а виробник – на Балканах.

У список закуповуваних ліків замість «хороших європейських препаратів» потрапляють такі позиції, як той же метотрексат, торгова назва – «Vistrexate». Країна походження – Індія. Цей препарат роблять в індійському гірському селі Bhatoli Kalan, виробник фірма Venus Remedies. Інструкція у цього препарату тільки для України, в жодній іншій країні її немає. Це означає, що в світі він ніде не застосовується.

Його роблять на околиці індійського села, яке знаходиться поруч з технопарком. «Адреса» з інструкції – це гараж на пагорбі біля парку виробничого Джармаджри», - написав глава організації «Медконтроль».

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Нагадаємо, на початку лютого МОЗ спільно з представниками громадських організацій «Пацієнти України» та «Центр протидії корупції», провели брифінг на якому заявили, що за першими результатами тендерів витрати на купівлю ліків знизилися на 30%-60%. Загальна сума на придбання ліків за кошти держбюджету через міжнародних посередників складає більш 2 млрд. грн. При цьому представники тієї ж організації «Пацієнти України» раніше заявляли про необхідність її збільшення мінімум до 8 млрд. грн.