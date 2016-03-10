Лукашенко про підвищення пенсійного віку: скажи жінці, що вона стара в 55 років, образиться!

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає справедливим, якщо підвищення пенсійного віку, що широко обговорюється зараз в країні, торкнеться всіх, передає БЕЛТА.

"Але треба враховувати все: різницю тривалості життя чоловіків і жінок, специфіку міста і села, умови праці в деяких сферах та інші чинники", - сказав глава держави.

Він констатував, що середня тривалість життя в країні збільшилася в порівнянні з 90-ми роками минулого століття.

Читайте такожЛукашенко заявив МВФ, що "не буде ламати створену їм схему соціальної держави" "Тому 55-60 років – це нормальний вік. І скажи жінці, що вона стара в 55 років або пенсіонерка! Слухайте, образиться! А коли ми пропонуємо: раз ти не стара, не пенсіонерка, давай попрацюй – інша якась думка. Те ж саме і про мужиків можна сказати. Вони демонстративно не ображаються, але в душі. У 60 років мужик – це кінь, на якому можна ще орати плугом і не в один корпус, а в три корпуси зачепити і потягне", - сказав Лукашенко.

"Не хочу вже тут говорити про наших уславлених представників силових структур, які сьогодні, в принципі, в 45 років можуть піти на пенсію. 90% з гаком можуть піти в 45 років на пенсію. І що ж це за пенсіонер у 45 років?! Думаю, буде справедливо, якщо питання підвищення пенсійного віку торкнеться всіх", - вважає Лукашенко.

Він зазначив, що знаходиться між двома думками: пропозиціями уряду щодо підвищення пенсійного віку, заснованими на економіці, і думкою народу - з іншого боку. Президент звернув увагу на те, що люди активно обговорюють цю злободенну тему. При цьому головний посил – всі хочуть, щоб пенсії підвищувалися і забезпечували нормальний рівень життя, а от яким чином досягти цього, тут думки часто розходяться.

"...Скажу відверто, за моїми даними (я впевнений, що вони точні), ми поки не досягли переважної більшості серед населення, яке б підтримувало цю пропозицію уряду про підвищення пенсійного віку. Ми близькі до половини. І люди відгукуються на наші пропозиції, прохання, нехай навіть і повільно, але після того, як ми їм пояснюємо, розповідаємо, рекомендуємо, вони розуміють, про що йде мова. Білоруси – люди освічені", - сказав президент Білорусі.

"Я довго думав над цією проблемою і буду виходити з одного принципу, яким я користуюся завжди: не процеси, що відбуваються в суспільстві, економіці, повинні керувати нами, а ми повинні керувати цими процесами. І якщо ситуація терпима, можна потерпіти, але якщо вона наближається до того рубікону, який неможливо допустити і перейти, значить, треба приймати рішення, щоб потім ці процеси не керували нами, тому що це буде собі дорожче як в політиці, економіці, так і в фінансах", - вважає білоруський лідер.