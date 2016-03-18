ЮНІСЕФ розпочинає реалізацію двох проектів з підтримки постраждалих внаслідок конфлікту на Донбасі

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЮНІСЕФ в Україні.

Загальний обсяг фінансування двох проектів становить 30 млн дол. США (27 млн євро). Ці кошти будуть використані на реалізацію двох масштабних проектів у таких ключових сферах «як доступ до чистої води, забезпечення належних санітарних та гігієнічних умов, захист прав дітей, інтеграція внутрішньо переміщених осіб, досягнення соціальної згуртованості та відновлення миру». Проекти реалізуватимуться у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях та у підконтрольних уряду України районах Донецької та Луганської областей.

Половина фінансування – 15,6 млн дол. (14,2 млн євро) від уряду Німеччини надано через Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ). Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення гуманітарної допомоги та сталого водопостачання, а також створення належних санітарно-гігієнічних умов для 750 тис. осіб, у тому числі 250 тис. переселенців та 500 тис. членів громад. Крім того, найбільш уразливим групам дітей буде забезпечено доступ до мережі десяти центрів підтримки сім’ї та дев’яти мобільних бригад, створених у 20 школах в семи областях України для надання психосоціальної допомоги і посередництві у розв’язанні конфліктів.

Читайте такожЮНІСЕФ: Близько 3,7 млн дітей у Сирії не бачили нічого, крім війни

У ЮНІСЕФ зазначають, що другий проект сприятиме інтеграції переміщених осіб та надасть їм соціальні послуги з метою зміцнення соціальної згуртованості та стабільності в регіонах. Проект допоможе відповісти на особливі виклики, що постають перед дітьми, їхніми сім’ями і громадами, в яких вони перебувають. Бюджет цього проекту становитиме 14 млн дол. (12,8 млн євро), що надаються Банком розвитку KfW. Проект впроваджуватиметься у п’яти областях України.

У рамках цього проекту буде проведено ремонт дитячих садків, у результаті чого буде створено 7,5 тис нових місць для дітей. Навчальні матеріали буде надано 13 тис. дітей, які отримають користь від підвищення якості дошкільної освіти. Крім того, буде розширено доступ до послуг раннього втручання для дітей молодшого віку з інвалідністю, ризиком набуття інвалідності або проблемами здоров’я, що сприятимуть повноцінному розвитку дітей. Буде створено нові пункти надання відповідних послуг, підвищено кваліфікацію 400 фахівців та забезпечено поліпшення обізнаності батьків та осіб, що піклуються про дітей, з питань інвалідності та підтримання дітей на ранніх стадіях розвитку. Мобільні бригади забезпечать надання послуг раннього втручання у віддалених та сільських регіонах.

Читайте такожОкупація Криму: Путін повернувся на "місце злочину"

Крім того, ЮНІСЕФ передасть 300 навчальним закладам спортивний інвентар та обладнання, а також організує футбольні та волейбольні змагання для 3,6 тис дітей та підлітків. Щонайменше 20 молодіжних центрів надаватимуть підтримку 1,3 тис. підліткам у реалізації їхніх власних соціальних проектів, розвитку лідерства і навичок вирішення конфліктів.

За даними організації, у результаті конфлікту на Донбасі близько 3,1 млн осіб в Україні потребують допомоги. Переважна більшість внутрішньо переміщених осіб живуть у громадах, що були серйозно уражені конфліктом, зокрема, потерпають від руйнування найнеобхідніших об’єктів інфраструктури, таких як система водопостачання та навчальні заклади.