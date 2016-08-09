Наявність будь-якого майна не впливає на право отримання субсидії – Гройсман

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Кабміну з посиланням на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«В суспільстві ходять чутки про те, що якщо у когось з членів сім'ї у власності є земельний пай, то така сім'я не може претендувати на субсидію. Відповідально заявляю - це неправдива інформація», - цитує Гройсмана прес-служба.

Водночас, в повідомленні відзначається, що для розрахунку субсидії враховується лише дохід домогосподарства, зокрема й від майна, наприклад, якщо пай здається в оренду.

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Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві соціальної політики прогнозують, що кількість сімей, які потребують одержання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, в Україні в опалювальному сезоні 2016-2017 роках зросте з 5,5 мільйона до 8-9 мільйонів після встановлення з 1 травня єдиної ціни на газ для всіх категорій споживачів.

У Міністерстві фінансів повідомили, що в 2015 році 43% рахунків за комунальні послуги покривалося субсидіями. У бюджеті минулого року було закладено 35 мільярдів гривень на ці цілі, а у 2016 році витрати перевищать 40 мільярдів гривень.

За словами віце-прем'єра Павла Розенка, державний бюджет України на 2017 рік передбачатиме не менш як 45 мільярдів гривень на субсидії населенню. Водночас, за прогнозами Мінфіну, ця сума може збільшитися до 70-80 мільярдів гривень.