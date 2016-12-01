У Lauffer Group заявили, що не бачать об'єктивних причин для зростання цін на хліб

Про це йдеться в опублікованому 1 грудня прес-релізі компанії. За словами керівника Lauffer Bakery Віталія Балихіна, компанія не бачить доцільності підвищення цін на хлібобулочні вироби.

«Зараз керівництво компанії не бачить об'єктивних причин для підвищення вартості хлібобулочних виробів. Більше того, питання підвищення цін на нашу продукцію навіть не обговорювалося в Lauffer Group. Економічного обґрунтування для підвищення цін зараз немає. Ми – соціально орієнтована компанія, тому вважаємо: будь-яке підвищення цін повинно бути економічно обгрунтованим», – зазначив Віталій Балихін.

Коментуючи заяву голови Всеукраїнської асоціації пекарів Володимира Череди про можливе підвищення вартості хліба до 20 %, керівник Lauffer Bakery назвав його «передчасним і перебільшеним».

«Хлібозаводи Lauffer Group є членами Всеукраїнської асоціації пекарів, але ми, на відміну від керівництва асоціації, не бачимо об'єктивних причин для зростання цін на хліб», – підкреслив Балихін.

Він також додав, що Lauffer Group закликає колег по цеху підтримати їхню ініціативу щодо цінової політики. «Ми закликаємо інших виробників хлібобулочних виробів України послідувати нашому прикладу і не піднімати цін на свою продукцію в такий складний для нашої країни період», − резюмував Балихін.

Нагадаємо, напередодні «Одеський коровай» Lauffer Group (ТМ «Булкін») запустив власну соціальну програму, знизивши ціну на хліб «Новосельський». Раніше соцпрограмма Lauffer Group стартувала у Покровську Донецької області, на сьогоднішній день вона діє і в інших містах регіону.