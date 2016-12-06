Lauffer Group обіцяє не підвищувати ціни на хліб

Про це йдеться у матеріалі, розміщеному 6 грудня на офіційному сайті компанії.

Так, в Lauffer Group зазначили, що Маріупольський хлібозавод, який входить в холдинг групи, починає використовувати сучасне обладнання європейських стандартів. Зокрема, мова йде про монтаж другої лінії тістоділильного обладнання на лінії GOSTOL для оброблення хліба та встановлення обладнання інтенсивного замісу TOPOS. За даними компанії, це дозволить удосконалити технологічний процес і поліпшити якість випущених хлібобулочних виробів.

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Регіональний директор Маріупольського хлібозаводу Lauffer Group Дмитро Єрмішкін наголосив, що компанія проводить широку модернізацію виробничого обладнання своїх хлібозаводів: "Встановлення нового обладнання на Маріупольському хлібозаводі дозволить поліпшити якість виробленої продукції. Асортимент Маріупольського хлібозаводу становить 50 власних позицій, кожна з яких затребувана покупцями через свого високої якості", – розповів Дмитро Єрмішкін.

Група торговельних і виробничих підприємств Lauffer Group володіє рядом заводів по виробництву борошна і хлібобулочних виробів.

Напередодні компанія виступила проти подорожчання хліба в Україні і закликала колег по цеху підтримати їхню ініціативу. Таку реакцію викликала заява голови Всеукраїнської асоціації пекарів Володимира Череди про можливе підвищення вартості хліба до 20%.