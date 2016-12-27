Досягнення Кабміну в 2016 році: збільшення мінімалки, е-декларування і відмова від російського газу
Уряд опублікував список головних досягнень 2016 року. Так, серед своїх головних досягнень у сфері економічного розвитку, торгівлі і фінансів називають запуск зони вільної торгівлі з ЄС, систему ProZorro і збільшення державних інвестицій у сфері соціально-економічного розвитку на 60%.
Ця інфографіка розміщена на сайті Кабміну.
У сфері соціальної політики і послуг -збільшення мінімальної зарплати до 3,2 тис. гривень, впровадження е-декларування, видачу українських документів 16 тисячам жителів окупованих територій протягом доби і субсидії для 6,8 млн українських сімей.
Серед досягнень у сфері оборони повідомляють про постачання 90 тис. боєприпасів, підготовку 862 інструкторів та проведення 842 командно-штабних навчань, а також оновлення структури ЗСУ.
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Серед досягнень в галузі охорони здоров'я – збільшення окладу медичним працівникам та наявність всіх вакцин для планових щеплень дітям.
Основними досягненнями у сфері енергетики названо розблокування рахунків «Енергоатому», а також те, що Україна вже більше року не закуповує газ у Росії.