Досягнення Кабміну в 2016 році: збільшення мінімалки, е-декларування і відмова від російського газу

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У сфері соціальної політики і послуг -збільшення мінімальної зарплати до 3,2 тис. гривень, впровадження е-декларування, видачу українських документів 16 тисячам жителів окупованих територій протягом доби і субсидії для 6,8 млн українських сімей.

Серед досягнень у сфері оборони повідомляють про постачання 90 тис. боєприпасів, підготовку 862 інструкторів та проведення 842 командно-штабних навчань, а також оновлення структури ЗСУ.

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Серед досягнень в галузі охорони здоров'я – збільшення окладу медичним працівникам та наявність всіх вакцин для планових щеплень дітям.

Основними досягненнями у сфері енергетики названо розблокування рахунків «Енергоатому», а також те, що Україна вже більше року не закуповує газ у Росії.