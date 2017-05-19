Гройсман переконаний, що в Раді знайдуться голоси для ухвалення пенсійної реформи

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує знайти необхідні голоси народних депутатів Верховної Ради для ухвалення пенсійної реформи.

Про це він заявив в ефірі каналу "1+1".

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"Я глибоко впевнений, що ми знайдемо необхідну кількість голосів для того, щоб ця реформа була прийнята", – сказав він.

Гройсман також розповів, що кошти на пенсійну реформу уряд зможе знайти завдяки детінізації української економіки, яка відбулася після підвищення мінімальних зарплат до 3200 грн.

"Як я вже сказав, ми почали детінізувати зарплату, і нам це вдалося... На сьогодні від підвищення мінімальної зарплати в країні ми вже мобілізували в Пенсійний фонд плюсом понад планово 7,9 млрд грн. Це кошти українських пенсіонерів, які ми повинні їм віддати", – сказав прем'єр.

Він зазначив, що на проведення реформи в 2017 році потрібно 12 млрд грн і 7,9 млрд грн вже є.

"Але хочу сказати, що у нас тільки травень. Ми будемо мати необхідну суму, щоб ввести виплати з 1 жовтня. На наступний рік нам треба 30 млрд грн. Але ми будемо утримувати дефіцит Пенсійного фонду, він не буде збільшуватися. Без реформи дефіцит Пенсійного фонду в наступному році був би дорівнює 175 млрд грн", – заявив Гройсман.

Нагадаємо, 17 травня Кабмін схвалив проект пенсійної реформи, запропонований Гройсманом. Документ направлений для розгляду Національна рада реформ, після обговорення та затвердження на якому проект буде направлений у Верховну Раду України для голосування.

Реформа, зокрема, передбачає скасування обмежень на пенсії працюючим пенсіонерам, скасування особливих умов виходу на пенсію, поступову ліквідацію дефіциту Пенсійного фонду та інше.

13 травня Гройсман заявив, що піде у відставку, якщо не проведе пенсійну реформу. Він анонсував підвищення пенсій і скасування їх оподаткування з 1 жовтня поточного року. 6 грудня 2016 року Верховна Рада України прийняла рішення про підвищення мінімальної зарплати з 1 січня 2017 року до 3200 грн.