Мерія Житомира розподілила майже 28 мільйонів гривень субвенції з держбюджету, яку спрямують на субсидії

Сьогодні у Житомирі на позачерговому засіданні виконкому Житомирської міської ради розподілили субвенцію з державного бюджету.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі цього відомства.

Як зазначається у повідомленні, 31 липня у Житомирі міський голова Сергій Сухомлин провів позачергове засідання виконавчого комітету міської ради.

«У засіданні взяли участь 16 членів виконавчого комітету, які одноголосно прийняли рішення про розподіл субвенції з державного бюджету», - сказано у повідомленні.

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Йдеться про 27,7 млн грн, що додатково надійшли з обласного бюджету і спрямують їх на погашення заборгованості по субсидіям.

«Кошти будуть спрямовані на надання пільг та житлових субсидій населенню міста на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), а також вивезення побутового сміття та рідких нечистот», - повідомляє прес-служба міськради.