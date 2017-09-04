У січні-серпні жителі Житомирщини отримали понад мільярд гривень соцдопомоги – ОДА

Протягом січня-серпня цього року жителі Житомирської області отримали соціальну допомогу на загальну суму більше 1,3 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту праці та соціального захисту населення ОДА.

Зазначається, що ця сума є досить суттєвою з огляду на потреби у соціальній допомозі жителів регіону.

Так, державні види допомоги отримали 78,8 тис. родин з дітьми, 19,6 тис. малозабезпечених сімей, 18,4 тис. інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів.

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Крім того, з початку цього року соціальна допомога та грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам виплачені для 585 вихованців на загальну суму 21,9 млн грн. Ці неповнолітні проживають у 37 дитячих будинках сімейного типу та 205 прийомних сім'ях.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, загалом на цей рік на усі ці виплати у Державному бюджеті України Житомирщині передбачена субвенція на загальну суму 2 млрд 19 млн грн.

Нагадаємо, що цю державну допомогу виплачують сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, та іншим категоріям населення.