На Житомирщині отримати пільговий кредит на житло у селі у 2018 році зможуть більше 30 сімей

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, в області у наступному році на цю програму передбачається загалом 3,6 млн грн.

«У цьому році з обласного і державного бюджетів на цю програму було виділено 2,9 млн грн – із державного 1,3 млн грн, решта – з обласного і місцевих бюджетів. На наступний рік ми передбачаємо загалом 3,6 млн грн», – розповів УНІАН голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич.

В облдержадміністрації також нагадали, що жителі Житомирщини, які проживають і працюють у сільській місцевості, можуть отримати вигідний кредит для придбання або будівництва житла на термін від 20 до 30 років під 3% річних у таких розмірах: до 300 тис. грн - для будівництва житла у селі, до 200 тис. грн - для придбання житла та до 150 тис. грн - на ремонт чи реконструкцію житла.

Як повідомляв УНІАН, в області триває прийом заявок і документів від жителів для будівництва, придбання чи реконструкції житла за програмою «Власний дім». Так, протягом 2016 та 2017 років цією програмою з індивідуального будівництва житла на селі вже скористалися 40 жителів Житомирщини: у цьому році – 23 жителі, а у минулому – 17. На офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації можна ознайомитися з повним переліком документів, необхідних для того, щоб скористатися цією програмою.