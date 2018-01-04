На Житомирщині оголосили конкурс на реалізацію бізнес-проектів

"Оголошується конкурс бізнес-проектів у рамках реалізації Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів", - сказано у повідомленні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

ретенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати певним вимогам: так, зокрема, вони мають бути зареєстровані на території Житомирської області. Також вони не повинні мати заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Серед іншого, тут йдеться про осіб, які реалізують бізнес-проекти, спрямовані і на створення нових робочих місць.

Детальніше про умови конкурсу можна дізнатися на офіційному сайті Житомирської ОДА.