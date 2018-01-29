На Житомирщині понад 216 тисяч сімей вже отримують субсидію - ОДА

17:20, 29 січня 2018
Соцполітика
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oda.zt.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту праці та соціального захисту населення.

Як зазначається у повідомленні,  жителі області продовжують оформлювати субсидію – вже 216,6 тис. родин області отримують державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, а це – 46% від усіх домогосподарств.

Для отримання житлової субсидії достатньо подати до органів соціального захисту населення заяву та декларацію про доходи.

Як повідомляв УНІАН, за економію газу та електроенергії у 2016/2017 опалювальному періоді 76,5 тисяч домогосподарств отримали 49,9 млн грн, що становить майже 93% від загальної кількості осіб, які подали заяви на монетизацію субсидій.

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