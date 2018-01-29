На Житомирщині понад 216 тисяч сімей вже отримують субсидію - ОДА

Для отримання житлової субсидії достатньо подати до органів соціального захисту населення заяву та декларацію про доходи.

На Житомирщині за оперативними даними вже понад 216 тис. сімей отримують субсидію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані департаменту праці та соціального захисту населення.

Як зазначається у повідомленні, жителі області продовжують оформлювати субсидію – вже 216,6 тис. родин області отримують державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, а це – 46% від усіх домогосподарств.

Для отримання житлової субсидії достатньо подати до органів соціального захисту населення заяву та декларацію про доходи.

Як повідомляв УНІАН, за економію газу та електроенергії у 2016/2017 опалювальному періоді 76,5 тисяч домогосподарств отримали 49,9 млн грн, що становить майже 93% від загальної кількості осіб, які подали заяви на монетизацію субсидій.