На Житомирщині вже більше 217 тис. сімей отримують субсидію - ОДА

Для отримання житлової субсидії достатньо подати до органів соціального захисту населення заяву та декларацію про доходи.

На Житомирщині вже більше 217 тис. сімей отримують субсидію. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

"Жителі Житомирської області користуються державною допомогою на оплату житлово-комунальних послуг – 217,4 тис. сімей отримують субсидію, що становить 46% від усіх домогосподарств", - повідомив департамент праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Для отримання житлової субсидії достатньо подати до органів соціального захисту населення заяву та декларацію про доходи.

Громадянам, яким один раз вже призначено субсидію на житлово-комунальні послуги, далі призначається соцзахистом автоматично, окрім випадків, коли відбуваються зміни у складі сім'ї або здійснено покупку товару чи послуги на суму, яка перевищує 50 тис. грн.