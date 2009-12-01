СП: Україна розраховує на прийняття «дорожньої карти»

Україна розраховує на прийняття «дорожньої карти» про введення безвізового режиму з Європейським Союзом на наступному саміті Україна-ЄС під час бельгійського головування в Євросоюзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на брифінгу прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА.

Вона нагадала, що 13-й саміт Україна-ЄС відбудеться 4 грудня в Києві.

За її словами, під час саміту будуть обговорені кілька питань співробітництва між Україною та Євросоюзом. Зокрема, політична домовленість про завершення переговорів на експертному рівні щодо Угоди про асоціацію в його основних розділах. Також Україна розраховує на домовленість про активізацію переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також на домовленість про початок підготовки "дорожньої карти" про введення безвізового режиму між Україною та ЄС та її прийняття на наступному саміті Україна-ЄС під час бельгійського головування в Євросоюзі.

Також українська сторона розраховує на завершення переговорів про приєднання України до Договору про енергетичне співтовариство і на підтвердження готовності з боку ЄС підтримати ініціативу про введення двостороннього виміру "Східного партнерства" з Білоруссю.

Довідка УНІАН. Головування Бельгії в Євросоюзі заплановано на другу половину 2010 року.